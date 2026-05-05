Pátzcuaro, Mich.- Martes 05 de mayo de 2026.- A seis aumentó el número de personas fallecidas localizadas en las faldas del Cerro de San Miguel Charahuén en Pátzcuaro, luego de las diligencias realizadas por autoridades estatales tras la agresión armada contra elementos de la Guardia Civil (GC).

Como este medio informó previamente, los agentes atendían un reporte sobre un vehículo incendiado con posibles víctimas, cuando en el trayecto fueron agredidos por civiles armados. Los oficiales repelieron la agresión y resultaron ilesos; posteriormente, los agresores huyeron del lugar.

En la zona, los uniformados localizaron inicialmente una camioneta calcinada con cinco cuerpos en su interior; sin embargo, derivado de las actuaciones ministeriales encabezadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), se confirmó la existencia de una sexta persona sin vida en el área de intervención.

Asimismo, en el sitio fueron aseguradas otras dos camionetas abandonadas, una de ellas con reporte de robo. El perímetro fue resguardado mientras personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen (USPEC) llevó a cabo el procesamiento correspondiente.

La FGE continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos, determinar las circunstancias del evento y dar con los responsables, en el marco de las acciones para el combate a la delincuencia en la región.



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