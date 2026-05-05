Morelia, Michoacán, 5 de mayo de 2026.- La Orquesta Sinfónica de Michoacán (Osidem) presentará su octavo concierto de la primera temporada 2026, un programa que reunirá dos obras emblemáticas: Finlandia, de Jean Sibelius, y la Sinfonía No. 2 “Gaélica”, de Amy Beach, bajo la dirección de Enrique Arturo Diemecke. La cita es el próximo 8 de mayo a las 19:30 horas en el Teatro Melchor Ocampo.

Compuestas a finales del siglo XIX, ambas piezas dialogan con la construcción de identidades nacionales a través de la música. Finlandia (1899) se convirtió en un símbolo de resistencia ante la opresión rusa, mientras que la sinfonía de Beach (1896) marcó un precedente al ser la primera escrita y publicada por una compositora en Estados Unidos.

El programa destaca por su fuerza orquestal y riqueza narrativa, al contrastar el dramatismo de Sibelius con la sensibilidad y profundidad cultural de Beach, quien integró melodías de raíz irlandesa en una propuesta innovadora para su época.

La entrada tiene una cuota de recuperación de 50 pesos. Los boletos pueden adquirirse de 09:00 a 18:00 horas, en las oficinas de la Osidem, ubicadas al interior del teatro, ubicado en la calle Melchor Ocampo 256, en el Centro Histórico de Morelia.