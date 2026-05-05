Morelia, Michoacán, 5 de mayo de 2026.- El concierto de Marco Antonio Solís del Festival “Jalo por las Mamás”, se proyecta como un motor clave para el impulso del turismo y la derrama económica en la capital michoacana, aseguró el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Para el evento, que tendrá lugar el próximo sábado en el Estadio Morelos, el mandatario explicó que se implementará una estrategia de promoción conjunta con el sector privado. Se destinarán 10 mil boletos a hoteles, restaurantes, turoperadores y agencias de viajes, con el fin de incentivar el arribo de turistas provenientes de regiones del interior del estado y de entidades vecinas como Guanajuato, Querétaro y Jalisco.

El gobernador detalló los mecanismos para que los visitantes y locales puedan asegurar su acceso al espectáculo. Quienes se hospeden en Morelia los días 9 y 10 de mayo recibirán de cortesía dos boletos para el concierto.

Mientras que a partir de este martes 5 de mayo, diversos restaurantes ofrecerán paquetes y menús especiales que incluirán un boleto por consumo.

De igual manera participarán activamente la Asociación Michoacana de Agencias de Viajes, asociaciones de guías de turistas, así como los operadores de recorridos de leyendas y tranvías en el Centro Histórico, mismos que entregarán boletos a los turistas y visitantes.

Ramírez Bedolla recordó que hoy 5 de mayo, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, los ciudadanos podrán acudir a las taquillas del Estadio Morelos para realizar el canje de uno o dos boletos por paquetes de pañales (ya sea para bebé o adulto).