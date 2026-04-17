Zamora, Mich.- 17 de abril de 2026.-

Este viernes en las inmediaciones de la colonia Ejidal Sur de Zamora, fue localizado el cadáver de una mujer envuelto en cobijas y dentro de un costal, la víctima presentaba huellas de violencia.

En la cobertura noticiosa se pudo conocer que una denuncia ciudadana fue la que alertó a las autoridades sobre aparentes restos humanos tirados en la calle Justo Sierra esquina con Francisco Villa.

Elementos de la Guardia Nacional, Defensa y Policía Municipal se trasladaron al sitio, donde junto a una camioneta localizaron el cuerpo de una fémina, que estaba degollada y maniatada.

Un grupo multidisciplinario de la Fiscalía General del Estado se presentó en el área de intervención para realizar los correspondientes actos de investigación.

AGENCIA RED 113