Morelia, Michoacán; 17 de abril de 2026.- El Palacio Municipal de Morelia se llenó de ópera con el concierto homenaje dedicado al tenor Juan del Bosco, un emotivo encuentro que reunió a familiares, amistades y artistas que compartieron escenario con él en el Festival Internacional de Ópera de Verano de Morelia (Isofom).

La velada la impulsó la ciudadanía y allegados al tenor, con apoyo del gobierno que encabeza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, a través del acompañamiento institucional de la Secretaría de Cultura (SeCultura).

Durante el concierto, las y los intérpretes ofrecieron un repertorio que evocó distintos momentos del camino artístico del homenajeado; recordando su compromiso con la formación operística y su impulso a nuevas generaciones de cantantes.

Como parte del programa se estrenó la pieza “Elegía” del compositor Juan Vázquez, en memoria de Juan del Bosco. Además, se contó con la participación de los artistas: Ana Karina Ruiz, Skarlett Gutiérrez, Gabriel Lemus, Santiago Cumplido, Cory Arteaga y Liliana Aguilasocho.

Así como también participaron: Claudia Hernández, Mariana Pedrizco, Miguel Ramírez, Leobardo Ramos, Dulce Canela, Frida García, Arnulfo Téllez y Miguel Ramírez, Jessica López, Emmanuel Saldaña y Eduardo Aspel.

El Gobierno de Morelia resalta la importancia de sumar esfuerzos con la ciudadanía en actividades que fortalecen la vida cultural del municipio y que, al mismo tiempo, honran a figuras que han contribuido al desarrollo artístico local.

Con este homenaje, el Palacio Municipal se convirtió en un punto de encuentro para la memoria, la música y el reconocimiento colectivo al legado del tenor Juan del Bosco, considerando al arte y la cultura como un componente para construir el mejor lugar para vivir.