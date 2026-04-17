Morelia, Michoacán, 17 de abril de 2026.- La Ruta de las Artesanías de Michoacán está nominada a Mejor Ruta Turística en los premios Lo Mejor de México 2026, organizados por la revista México Desconocido, lo que consolida a la entidad como uno de los destinos culturales más importantes del país.

Esta nominación reconoce la riqueza, tradición y creatividad de las y los artesanos de Michoacán, cuya labor ha dado identidad al estado a nivel nacional e internacional. A través de esta ruta, turistas y visitantes pueden adentrarse en comunidades donde se preservan técnicas ancestrales que dan vida a piezas únicas llenas de historia y simbolismo, señaló el titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García.

Entre los destinos más representativos se encuentra Santa Clara del Cobre, reconocido por su tradición milenaria en el cobre martillado; Pátzcuaro, referente en textiles y lacas; Ocumicho, famoso por sus coloridos diablitos; y Capula, destacado por sus emblemáticas catrinas.

La Ruta de las Artesanías incluye diversas localidades cercanas a Morelia y otras regiones del estado, donde se elaboran piezas en madera tallada, fibras vegetales y alfarería, lo que fortalece la economía local y promueve el consumo artesanal.

La Sectur Michoacán invita al público a participar en las votaciones de “Lo Mejor de México 2026” antes del 20 de abril. Para votar, se debe ingresar al enlace https://lomejormexico.com/, registrar nombre y correo electrónico, así como crear una contraseña. La plataforma permite emitir el voto de forma directa en la categoría correspondiente.