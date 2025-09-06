Apatzingán, Mich.- 6 de septiembre de 2025.- La mañana de este sábado, un hombre fue encontrado sin vida en la vía pública en la colonia Adolfo López Mateos de Apatzingán. Tenía signos de violencia y estaba prácticamente desnudo.

De acuerdo con reportes de las autoridades locales, se recibió una denuncia que alertaba sobre una persona tirada en la calle. Al llegar al lugar, se confirmó que se trataba de un hombre de entre 25 y 30 años de edad, que presentaba evidentes signos de violencia y estaba semicubierto con una bolsa plástica negra. Únicamente vestía un bóxer.

La zona fue acordonada de inmediato para garantizar la seguridad y permitir que el personal de la Fiscalía realizara las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento del cuerpo y las investigaciones iniciales para esclarecer las causas del deceso.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida y las autoridades trabajan en su identificación y en determinar las circunstancias que rodearon este hecho.



RED 113