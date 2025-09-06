Arteaga, Michoacán, 6 de septiembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró el cuartel regional de la Guardia Civil en la localidad de Las Cañas, municipio Arteaga, para fortalecer la seguridad de la región y de la autopista Siglo XXI, una de las principales arterias turísticas, comerciales y logísticas del país que conduce al Puerto de Lázaro Cárdenas, donde se mueven 32 millones de toneladas de diversas mercancías.

Señaló que la comandancia se suma a los esfuerzos del Gobierno federal, al ubicarse frente a un cuartel de la Guardia Nacional, con la realización de tareas operativas que garanticen el bienestar de quienes transitan por esta vía de comunicación, que cuenta con más de 300 kilómetros de longitud, y que ahora tendrá también señal de internet, gracias al convenio que se firmará con la empresa concesionaria.

El mandatario destacó que, además del cuartel, que brinda mejores condiciones para que los agentes de la Guardia Civil puedan realizar su trabajo en un espacio digno y adecuado, se instalarán a lo largo de la autopista cámaras de videovigilancia conectadas al C5, un módulo especial de este centro de control y comando, y se fortalecerá la presencia de agentes de la división de Caminos.

Ramírez Bedolla reconoció la necesidad de coordinarse con el Gobierno de Guerrero, con quien comparte un tramo de la autopista Siglo XXI. Asimismo, agradeció al fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña, quien ofreció destacamentar en esta zona un Ministerio Público de alto impacto, para atender el robo de vehículos al autotransporte de carga.

Acompañaron al gobernador los secretarios de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés; y de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez. También, autoridades militares, navales y de la Guardia Nacional; así como las presidentas municipales de Arteaga, Wendoly Avellaneda Torres y de Apatzingán, Fanny Arreola; y el alcalde de Parácuaro, Josafat Bautista.