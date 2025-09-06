Apatzingán, Mich.- 6 de septiembre de 2025.- Un importante decomiso de armas y material explosivo fue realizado en la comunidad de Acatlán, municipio de Apatzingán, tras un operativo conjunto entre la Guardia Civil Estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Durante labores de patrullaje en un camino de tercer orden, los elementos de seguridad localizaron una camioneta Nissan Frontier, color gris, que en su interior transportaba una granada de mano, 11 artefactos explosivos improvisados adaptados para ser lanzados desde drones y 430 cartuchos útiles de distintos calibres.

De acuerdo con los informes oficiales, los explosivos eran contenedores metálicos de aproximadamente 45 centímetros de largo y 13 de diámetro, equipados con un imán y un percutor, lo que confirmaba su funcionalidad como artefactos aéreos. Debido al alto riesgo que representaban, el personal especializado del Grupo de Respuesta a Emergencias del Ejército realizó su destrucción controlada en la misma zona.

El resto del armamento, junto con el vehículo asegurado, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Apatzingán para iniciar las investigaciones correspondientes. Se busca determinar el origen del arsenal y su posible relación con células delictivas que operan en la región de Tierra Caliente.



