La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emite recomendaciones para fomentar el uso responsable y seguro de redes sociales.

Las redes sociales son herramientas clave para la comunicación, el acceso inmediato a información y la participación social, representan medios de aprendizaje, creatividad y emprendimiento digital, así como canales para la promoción de productos y servicios.

El uso prolongado de redes sociales puede aumentar diversos riesgos, particularmente para niñas, niños y adolescentes, quienes se encuentran más expuestos a contenidos inapropiados, ciberacoso y la posible comisión de ciberdelitos, como el fraude en línea o el robo de identidad.

Ante esta situación, la SSPC comparte las siguientes recomendaciones para proteger la información personal y el uso seguro de redes sociales:

•⁠ ⁠Proteger las cuentas con contraseñas seguras y diferentes para cada red social.

•⁠ ⁠Activar la verificación en dos pasos en las diferentes plataformas para reducir el riesgo de accesos no autorizados.

•⁠ ⁠Revisar la configuración de privacidad y limitar la información personal visible para otras personas, evitar compartir datos sensibles como dirección, ubicación en tiempo real o información bancaria.

•⁠ ⁠Verificar la información antes de compartir noticias, imágenes o publicaciones, confirmar que provengan de fuentes confiables.

•⁠ ⁠Mantener una comunicación respetuosa en las redes sociales, evitar comentarios ofensivos, discriminatorios o cualquier forma de violencia digital.

•⁠ ⁠Supervisar el uso de redes sociales en niñas, niños y adolescentes. Promover el acompañamiento y el diálogo sobre los riesgos en internet.

•⁠ ⁠Evitar ingresar a enlaces desconocidos o responder mensajes de cuentas no verificadas, podrían utilizarse para fraudes, robo de información o suplantación de identidad.

•⁠ ⁠Establecer límites para el uso de redes sociales con el fin de favorecer el descanso, la convivencia y otras actividades fuera del entorno digital.

•⁠ ⁠Reportar publicaciones, perfiles o conductas que promuevan violencia, fraude, acoso o cualquier actividad que represente un riesgo para las personas usuarias.

Para mayor orientación, la ciudadanía puede consultar la Ciberguía en https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es, donde también se encuentra disponible el directorio de las unidades de Policía Cibernética de cada entidad del país para recibir atención y asesoría.

Con estas acciones la SSPC refrenda su compromiso de fortalecer la cultura del uso responsable del internet y redes sociales, mantener la sana convivencia en el mundo digital.