Morelia, Mich.- Martes 16 de junio de 2026.- Un cuentahabiente fue asaltado por amantes de lo ajeno en la colonia Las Américas, al sur de Morelia, por lo que se desplegó un operativo policial para localizar a los responsables. De manera extraoficial se supo que unos agentes municipales lograron ubicar y asegurar a uno de los presuntos involucrados, aunque sin el dinero robado.

El hecho ocurrió cerca del mediodía de este martes sobre la calle Paraguay, luego de que la víctima retirara aproximadamente 800 mil pesos en efectivo de una institución bancaria.

Hasta el momento, las autoridades policiales no han revelado mayores detalles sobre el acontecimiento. Asimismo, se supo que el posible implicado fue interceptado en las inmediaciones de la colonia San Rafael, cuando viajaba a bordo del vehículo presuntamente utilizado para perpetrar el delito.

Las corporaciones de seguridad mantienen recorridos y revisiones en la zona para tratar de encontrar al o a los cómplices y recuperar el referido monto económico.



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