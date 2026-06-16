Morelia, Michoacán, 16 de junio de 2026.- Maravatío recibirá a los mejores exponentes del ciclismo de montaña del país en la Cuarta Fecha Nacional de Cross Country Olímpico (XCO) y el Campeonato Estatal de Ciclismo de Montaña, que se desarrollarán los días 27 y 28 de junio. Estas actividades consolidan al municipio como un referente del turismo deportivo en Michoacán, informó la Secretaría de Turismo del estado (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

El director de Deporte de Maravatío, Alexis Samuel Hernández Gómez, señaló que el evento, avalado por la Unión Ciclista de México (Ucmex) y la Unión Ciclista Michoacana (Ucmich), reunirá a más de 600 competidores provenientes de distintas entidades del país, además de una afluencia estimada de entre 840 y mil 200 espectadores, quienes disfrutarán de competencias de alto nivel en las modalidades Cross Country Olímpico (XCO) y Cross Country Short Track (XCC).

Por su parte, la organizadora del evento, Yessica Mora Torres, subrayó que las actividades iniciarán el sábado 27 de junio con las pruebas de XCC, mientras que el domingo 28 se desarrollarán las competencias de XCO en categorías infantiles, femeniles y de expertos. La combinación del Campeonato Estatal y la Fecha Nacional permitirá a las y los participantes sumar puntos para los rankings oficiales, así como definir a las y los campeones michoacanos de la especialidad.

Asimismo, el presidente del Comité Técnico de Ciclismo de Montaña (Cotecim), Ramiro Guadalupe Venegas Castañeda, explicó que la realización de esta justa deportiva generará una derrama económica estimada de entre 500 mil y 750 mil pesos, lo que beneficiará de manera directa al comercio local y fortalecerá la economía de la región.

Finalmente, la vicepresidenta de la Ucmich, Karina Padilla López, señaló que además de la competencia, visitantes y participantes podrán conocer los atractivos de Maravatío, disfrutar de su gastronomía tradicional, sus paisajes montañosos y su riqueza cultural, elementos que complementan la experiencia y posicionan al municipio como un destino ideal para el turismo deportivo en Michoacán.

Con estas acciones, la Secretaría de Turismo fortalece la promoción de los destinos del estado, fomenta la actividad física y genera beneficios económicos para las comunidades anfitrionas. Para más información del evento, se puede consultar la página de Facebook Ayuntamiento de Maravatío.