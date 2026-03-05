La democracia frente al algoritmo

Miryam E. Camacho Suárez

Durante décadas, la democracia mexicana se concentró en resolver dos problemas fundamentales: cómo garantizar que los votos se contaran correctamente y cómo evitar que el dinero distorsionara la competencia electoral. Hoy enfrenta un desafío distinto. La política ya no se disputa únicamente en las urnas o en los tiempos de radio y televisión, sino en un ecosistema digital donde la inteligencia artificial, las redes automatizadas y la amplificación algorítmica comienzan a influir en la conversación pública. Y regular ese nuevo terreno plantea preguntas que ninguna democracia ha terminado de responder.

La iniciativa de reforma electoral presentada por el Ejecutivo ante la Cámara de Diputados reabre el debate sobre la capacidad del sistema electoral para adaptarse a un entorno político profundamente transformado por las tecnologías digitales.

El sistema electoral mexicano no nació con la forma que hoy conocemos. Fue el resultado de un largo proceso de reformas institucionales que buscaban resolver crisis de legitimidad acumuladas durante décadas.

La reforma de 1996 consolidó un árbitro electoral autónomo y estableció las bases de un sistema confiable de organización electoral. Más tarde, la reforma de 2007 introdujo un cambio profundo al prohibir que los partidos compraran directamente propaganda política en radio y televisión, colocando la administración de esos tiempos bajo control estatal.

El objetivo era claro: evitar que el dinero o el acceso desigual a los medios de comunicación distorsionara la competencia.

Años después, la reforma político-electoral de 2014 creó el Instituto Nacional Electoral y centralizó la fiscalización de campañas en todo el país. Desde entonces, el sistema implementó mecanismos de supervisión cada vez más complejos, incluyendo registros digitales de gasto electoral y auditorías prácticamente en tiempo real.

Con el tiempo, México construyó uno de los sistemas electorales más regulados del mundo democrático: reglas estrictas para financiamiento, control de propaganda, límites de gasto y una autoridad electoral con amplias atribuciones de supervisión.

Pero mientras las instituciones afinaban esos controles, la política comenzaba a cambiar de escenario.

A partir de la década pasada, las redes sociales comenzaron a convertirse en un espacio central de disputa política. Movimientos ciudadanos, campañas electorales y actores partidistas descubrieron rápidamente que la conversación digital podía amplificar mensajes, movilizar simpatizantes y construir narrativas públicas.

Con el tiempo, esa presencia digital se volvió más sofisticada.

Equipos de campaña incorporaron especialistas en comunicación digital, estrategias de segmentación y monitoreo permanente de redes sociales. La discusión política dejó de depender exclusivamente de la televisión o de la cobertura de los medios tradicionales.

En ese nuevo entorno también aparecieron fenómenos que han sido estudiados por investigadores y organizaciones académicas.

Diversos análisis del laboratorio Signa Lab del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y de investigadores del Tecnológico de Monterrey han documentado la existencia de redes coordinadas de cuentas y patrones de amplificación artificial en conversaciones políticas digitales. Estos estudios muestran que las redes sociales pueden ser utilizadas para impulsar narrativas, posicionar tendencias o atacar adversarios.

Sin embargo, los propios investigadores coinciden en una conclusión importante: aunque estas redes pueden influir en la conversación digital, no existe evidencia concluyente de que hayan cambiado directamente el resultado de elecciones en México.

Su impacto parece operar en otro plano, no en la urna, sino en el clima previo a la votación.

A diferencia de las campañas tradicionales, el entorno digital tiene características distintas.

Los mensajes circulan con mayor velocidad, los contenidos pueden amplificarse de manera automática y los algoritmos de las plataformas determinan en gran medida qué información se vuelve visible y cuál permanece marginal.

En ese escenario, la inteligencia artificial introduce nuevas herramientas para la comunicación política: sistemas capaces de generar contenido, analizar grandes volúmenes de datos o automatizar la difusión de mensajes.

Esto no significa necesariamente manipulación electoral directa. Pero sí modifica la forma en que se construye la conversación pública.

La política ya no se desarrolla únicamente en espacios institucionales o mediáticos tradicionales. También ocurre en un terreno digital dinámico, donde narrativas, percepciones y emociones circulan de forma constante.

Y esa transformación plantea un desafío nuevo para las democracias: cómo regular ese ecosistema sin afectar las libertades que permiten el debate político abierto, y en México, esta discusión ha comenzado a trasladarse al terreno legislativo.

En las últimas semanas, el Congreso ha empezado a debatir una serie de planteamientos de reforma electoral anunciados por el Ejecutivo federal, entre los que se incluyen posibles cambios al sistema de representación política, ajustes en el costo de las elecciones y la regulación de herramientas tecnológicas utilizadas en campañas.

La discusión se ha abierto a partir de diez líneas generales de reforma, entre las que aparece la intención de regular el uso de bots y herramientas de inteligencia artificial en procesos electorales.

Sin embargo, hasta ahora el debate legislativo se desarrolla sin un proyecto de reforma constitucional completamente articulado, mientras distintos actores políticos comienzan a posicionarse a favor o en contra de algunos de sus puntos.

Más allá de los detalles específicos que finalmente adopte la legislación, el solo hecho de que el Congreso discuta la regulación de inteligencia artificial electoral revela algo más profundo: la democracia mexicana está entrando en una nueva etapa.

Durante años, el sistema electoral mexicano se concentró en garantizar la integridad del voto y la equidad financiera de las campañas. Hoy enfrenta un desafío distinto: entender cómo la tecnología digital puede influir en la conversación política y qué tipo de reglas pueden aplicarse a ese entorno. No es una tarea sencilla.

Regular votos implica establecer procedimientos claros. Regular financiamiento implica fiscalizar recursos. Pero regular la conversación digital implica intervenir en un espacio donde se mezclan libertad de expresión, tecnología, algoritmos y estrategias de comunicación política.

Incluso democracias con mayor experiencia institucional siguen experimentando con este problema.

México, cuya democracia competitiva tiene apenas unas décadas de consolidación, se enfrenta ahora a la misma pregunta.

Cómo adaptar sus instituciones electorales a un entorno donde la política también se libra en algoritmos, plataformas digitales y sistemas de inteligencia artificial.

Es probable que la regulación de inteligencia artificial en campañas electorales se convierta en uno de los debates centrales de los próximos años, no solo en México, sino en muchas democracias, porque el desafío no es únicamente tecnológico. Es institucional.

Se trata de encontrar un equilibrio entre dos objetivos que no siempre coinciden: proteger la integridad del proceso democrático y preservar la libertad del debate político y 4l derecho a informarse.

La discusión sobre la reforma electoral sigue girando en torno al financiamiento de campañas, la propaganda y el diseño institucional. Pero el problema central ya no se encuentra únicamente ahí. En la política contemporánea, la visibilidad de las ideas y los candidatos depende cada vez más de los algoritmos que organizan la conversación pública.

Las decisiones que se tomen ahora no resolverán ese dilema de manera definitiva. Pero sí comenzarán a definir cómo convivirán las democracias con una nueva realidad política en la que la conversación pública ya no ocurre únicamente entre ciudadanos, partidos y medios de comunicación. También ocurre entre algoritmos.

Comunicadora y abogada con formación en Ciencias Políticas. Combina la precisión del derecho con la sensibilidad narrativa para explorar temas de integridad, transparencia y cultura digital. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en el fortalecimiento de la confianza pública y en la reflexión sobre cómo se comunican las instituciones y cómo se preserva la memoria en tiempos de sobreinformación. Actualmente desarrolla proyectos editoriales que entrelazan comunicación, ética y tecnología.