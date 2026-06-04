Morelia, Michoacán, a 4 de junio de 2026.- Durante los primeros ocho meses de funciones de la nueva estructura del Poder Judicial de Michoacán, los órganos jurisdiccionales registraron 43 mil 643 asuntos ingresados y 24 mil 44 concluidos en las materias civil, familiar y mercantil, reflejando el compromiso y la intensa actividad judicial que diariamente se desarrolla en beneficio de las y los michoacanos.

Los resultados presentados durante el acto Justicia con Resultados, muestran el esfuerzo permanente que las personas juzgadoras y el personal jurisdiccional en todo el estado para atender los asuntos sometidos a su conocimiento, garantizando el acceso efectivo a la justicia y la resolución de controversias en materias de gran impacto para la vida cotidiana de las personas y las familias.

En segunda instancia, la nueva conformación de las salas regionales también registra una importante actividad. Las ocho Salas Colegiadas Civiles reportaron 4 mil 676 ingresos y 4 mil 289 egresos, mientras que las ocho Salas Unitarias Penales registraron mil 591 ingresos y mil 321 egresos.

Estos resultados reflejan el compromiso institucional de magistradas, magistrados, juezas, jueces y personal judicial para brindar una justicia completa, más cercana, eficiente y oportuna, fortaleciendo la capacidad de respuesta de los órganos jurisdiccionales en las distintas regiones del estado.

El Nuevo Poder Judicial de Michoacán continúa impulsando acciones encaminadas a consolidar un sistema de justicia accesible, transparente y con resultados tangibles para la ciudadanía.