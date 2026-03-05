Morelia, Michoacán, 06 de marzo de 2026.– Valladolid Caja Financiera anuncia la evolución de su identidad institucional como parte de una estrategia orientada a fortalecer su modelo cooperativo y preparar a la institución para un nuevo ciclo de crecimiento, inversión y consolidación nacional.

Lo anterior responde a la madurez institucional alcanzada por la cooperativa y a la necesidad de comunicar con mayor claridad su alcance, solidez y visión de largo plazo. Esta transformación marca una etapa clave en la historia de la cooperativa, que suma más de seis décadas de operación y confianza en México.

“La evolución mantiene nuestra esencia cooperativa, y nos prepara para una nueva etapa de inversión, modernización y crecimiento nacional”, señala Omar Aguilar Campos, Director General de Valladolid Caja Financiera.

En este plan estratégico, se proyecta duplicar los activos durante los próximos 5 años y con ello, fortalecer su infraestructura operativa, modernizar sus capacidades tecnológicas y ampliar su presencia nacional.

Esta evolución ha sido un proceso gradual y estratégicamente planeado que comenzó hace algunos años desde el interior de la organización y que se ha proyectado hacia el exterior de ésta, impulsado por la modernización de los sistemas, el fortalecimiento de la analítica de datos, la incorporación de inteligencia artificial, el rediseño de procesos y la mejora continua de la experiencia en nuestra cooperativa, así como en la innovación constante y el desarrollo del talento humano, con la convicción de mantener al socio como el centro y motor de todas nuestras acciones.

“En Valladolid Caja Financiera no tenemos clientes, tenemos socios. Eso significa que el crecimiento financiero de la cooperativa se traduce en desarrollo económico y social a nivel local, regional y nacional. Nos estamos preparando para invertir, crecer y ampliar nuestro alcance, conservando la cercanía y la esencia cooperativa que nos ha distinguido por más de 60 años”, señala el directivo.

A diferencia de los modelos financieros tradicionales, Valladolid Caja Financiera opera bajo un esquema cooperativo en el que las personas no solo acceden a servicios financieros, sino que forman parte de la institución como socios activos. Este modelo permite que el ahorro local se transforme en crédito productivo dentro de la misma comunidad, generando un círculo virtuoso de crecimiento económico regional y nacional.

Actualmente, la cooperativa administra activos por más de $12 mil millones de pesos y cuenta con más de 650 milsocios.

Durante los últimos cuatro años hemos canalizado más de 619 mil créditos, lo que ha resultado en la duplicación de la cartera de crédito en ese periodo, gracias a una gestión disciplinada. Este crecimiento ha contribuido de manera directa a fortalecer la economía de miles de familias mexicanas.

Estos resultados posicionan a Valladolid Caja Financiera como una de las tres principales cooperativas del país y la segunda con el mayor número de socios.

La institución ha generado un servicio multicanal manteniendo una red sólida de más de 100 sucursales y una presencia consolidada en los estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Estado de México y Querétaro, incrementando sus canales mediante su aplicación, la red de corresponsales, cajeros automáticos, sitio web y redes sociales, lo que le permite operar con cercanía territorial y conocimiento profundo de las comunidades a las que sirve.

Valladolid Caja Financiera opera bajo principios cooperativos, con un enfoque en la protección del ahorro, la transparencia y la responsabilidad institucional; su operación está regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“La institución mantiene indicadores financieros sólidos y niveles de capitalización superiores a lo requerido por la regulación”, enfatiza Aguilar.

Con esta evolución de identidad, Valladolid Caja Financiera busca fortalecer el vínculo con sus socios, reconocer su confianza y acompañar de manera más directa sus proyectos de vida, el ahorro familiar y, por supuesto, el crecimiento de sus comunidades. Así, la cooperativa deja claro que no solo es sólida en cifras, sino también firme en cercanía y compromiso, porque en el modelo cooperativo la confianza es el activo más valioso.

Además de ahorro, crédito e inversión, la cooperativa ofrece esquemas de protección complementarios, como auxilio funerario, protección de haberes, protección de préstamos y seguros de vida, que fortalecen su propuesta de valor y acompañan a sus socios en distintas etapas de su actividad financiera.

Con esta evolución de la identidad comercial, Valladolid Caja Financiera reafirma su compromiso de seguir creciendo de manera responsable, manteniendo un modelo cooperativo que impulsa el desarrollo económico y el ahorro a nivel local, regional y nacional.