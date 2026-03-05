Morelia, Michoacán, 5 de marzo de 2026.- La operación del Morebús, recién anunciado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, pondrá fin al rezago social que enfrentan las y los vecinos del poniente de Morelia, con un medio de transporte digno, seguro, rápido, eficiente, ecológico e inclusivo, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La arquitecta promotora de los teleféricos de Morelia y Uruapan, destacó que este nuevo medio de transporte revierte un atraso de más de 50 años en movilidad. Señaló que el proyecto soluciona las deficiencias de conectividad que afectan a miles de familias, especialmente en zonas como Villas del Pedregal, punto de origen de la primera fase del Morebús con destino al Monumento a Lázaro Cárdenas.

“En Michoacán demostramos que sí podemos pensar en grande. Que sí podemos aspirar a proyectos de primer mundo, como los teleféricos de Uruapan y Morelia, y como hoy lo hacemos con el Morebús”, subrayó al señalar que la promoción de estos medios de transporte está ligada también al legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quienes, dijo, “revolucionaron la movilidad en el país con proyectos que transformaron vidas”.

Enfatizó que el Morebús representa un acto de justicia para más de 80 mil usuarias y usuarios del transporte público que ahorrarán hasta un 40 por ciento en tiempos de traslado.

En presencia del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, así como del diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Baltazar Gaona García; el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, y del alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar; destacó que este proyecto cuenta con una inversión inicial de 2.9 mil millones de pesos. Subrayó que la obra forma parte del plan integral de movilidad del Gobierno de Michoacán, el cual supera una inversión total de 7 mil millones de pesos.

Finalmente, agradeció las aportaciones del Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para transformar la movilidad del estado, así como la disposición del sector transportista en la construcción de proyectos que, dijo, traerán consigo múltiples beneficios para las y los trabajadores del volante.