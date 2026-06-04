Morelia, Mich., a junio de 2026. La Comandancia de la 21/a. Zona Militar invita a los jóvenes que cumplen con sus obligaciones militares a incorporarse al 2/o. Escalón 2026 del Servicio Militar Nacional Encuadrado, el cual se desarrollará del 22 de junio al 18 de septiembre de 2026 en las instalaciones de la 12/a. Compañía del Servicio Militar Nacional, ubicada en Querétaro, Querétaro.

Esta modalidad brinda a los conscriptos la oportunidad de liberar su Cartilla de Identidad Militar en un periodo de tres meses, mediante un programa intensivo de adiestramiento militar y formación integral, orientado al fortalecimiento de valores cívicos, disciplina, liderazgo y servicio a la nación.

Los interesados deberán presentar original y dos copias de la siguiente documentación: Cartilla de Identidad Militar, credencial para votar expedida por el INE, CURP, acta de nacimiento en nuevo formato, constancia o certificado de estudios, comprobante de domicilio y carta de no antecedentes penales.

Entre los beneficios que recibirán los participantes destacan la liberación de la Cartilla de Identidad Militar en tres meses, experiencia en actividades militares, mayores facilidades para incorporarse al Ejército Mexicano y la posibilidad de exentar el examen cultural para ingresar al Sistema Educativo Militar, de acuerdo con la convocatoria vigente.

Asimismo, durante su estancia contarán con alimentación, vestuario, equipamiento, servicio médico, alojamiento, transporte gratuito de Morelia a Querétaro y de regreso al término del adiestramiento, además de una ayuda económica semanal de $130.00 pesos.

El programa contempla diversas actividades de capacitación y formación, entre las que se encuentran adiestramiento militar, conocimiento del armamento, Derecho Internacional Humanitario, educación física, ética militar, labor social, organización del medio y camuflaje, técnicas básicas de tiro, prácticas de tiro, instrucción de orden cerrado, Plan DN-III-E, ecología y conferencias.

Para mayores informes e inscripciones, los interesados pueden acudir de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 13:00 horas, a las siguientes unidades militares:

12/o. Batallón de Infantería (Morelia, Mich.) Tel. 443 114 09 91, Ext. 1031

17/o. Batallón de Infantería (Zamora, Mich.) Tel. 351 517 53 53

6/o. Grupo de Infantería (Tacámbaro, Mich.) Tel. 452 132 10 42

La Secretaría de la Defensa Nacional exhorta a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y recuerda que todos los trámites relacionados con el Servicio Militar Nacional son completamente gratuitos.

“Servicio Militar Nacional: compromiso, disciplina y servicio a México”.