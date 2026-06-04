Enfoque Electoral

Reflexionando sobre la Participación Electoral

David Alejandro Delgado Arroyo

Nos encontramos ya a tres meses del inicio del proceso electoral concurrente, en que se convocará a la ciudadanía a diferentes actividades del ejercicio de su derecho político electoral, algunas personas participarán activamente en los partidos políticos de su preferencia, otras podrán participar como observadoras electorales, otras más podrán ocupar cargos de dirección en los Consejos y Comités electorales, otras más podrán ser personas funcionarias de casilla, y todas podrán ejercer su derecho a votar el 6 de Junio de 2027.

Las elecciones son por naturaleza, el evento de movilización ciudadana por excelencia, motivar la participación ciudadana en las mismas es en reto que comparten las instituciones electorales con los partidos políticos.

Considerando también que la participación ciudadana en las elecciones constituye un asunto multifactorial. Es decir, que no solamente tiene una explicación, sino que confluyen en un territorio y en un tiempo motores y frenos de la participación ciudadana, es relevante hacer un diagnóstico adecuado para diseñar estrategias que motiven la participación.

En este contexto, el Instituto Nacional Electoral se encuentra implementando comunidadesde reflexión sobre las condiciones que inciden en la participación ciudadana y experiencias exitosas para su promoción.

Parte fundamental de esta Comunidad de Reflexión es considerar la incorporación de la perspectiva local en el diseño de los programas de promoción de la participación ciudadana, en tanto que permite reconocer que la participación ciudadana no se configura de manera homogénea en el territorio nacional, sino que responde a condiciones sociopolíticas, económicas y culturales específicas de cada entidad y distrito.

De este modo, los contextos locales incluyen de manera directa en las motivaciones, percepciones y prácticas de participación de la ciudadanía, por lo que su comprensión es indispensable para el diseño de estrategias eficaces.

Dichas comunidades de reflexión tienen como objetivo a nivel estatal, el de identificar y analizar, desde una perspectiva territorial, los factores sociopolíticos, económicos y culturales que inciden en la participación ciudadana en los procesos electorales en la entidad y sus distritos electorales.

En términos de la participación electoral hay algunas constantes relevantes, por ejemplo, las elecciones del poder ejecutivo son más concurridas que las elecciones que solo tienen renovación de poder legislativo

Los jóvenes de 20 a 29 años, junto con los adultos mayores de 85 años y más son quienes participan menos en las elecciones.

Hay un fenómeno muy interesante en el máximo de participación electoral en México que fue del 77.16% en las elecciones de 1994, que se puede explicar por un elemento técnico que fue un Padrón Electoral completamente nuevo, pero también por un interés motivado por una ciudadanía activa esperanzada por una expectativa de la democracia, así como por la defensa de su derecho frente a un movimiento de alzamiento armado (EZLN).

También en un momento, la concurrencia electoral llegó a representar un motor de la participación ciudadana, al concentrar la visita a las urnas una sola vez cada 3 años, sin embargo, su generalización terminó disolviendo ese motor, al volverlo una costumbre institucional, casi generalizada.

Michoacán históricamente se ha situado de media tabla hacia abajo en la participación electoral, en el pasado proceso electoral se ubicó en el lugar 27 de 32. Factores típicos que pudieran representar un freno de la participación ciudadana en Michoacán, lo representa la alta incidencia de emigración hacia el extranjero, o inclusive la emigración interna hacia otras entidades federativas.

Pero también la percepción de inseguridad tiene una incidencia, Michoacán es de las entidades que constantemente se encuentran entre las 10 con mayor percepción de inseguridad que reporta el INEGI.

Adicionalmente a ello, aunque marginal también tiene incidencia la negativa a participar en elecciones de pueblos originarios.

Pero un elemento crucial en toda elección tiene que ver con las candidaturas y el nivel de conexión que logren tener con su electorado.

En este contexto, el INE busca generar sinergias con el IEM, así como con toda aquella asociación que busque motivar la participación ciudadana fuera del natural objetivo de los partidos políticos.

Por ello, se abren estas comunidades de reflexión sobre la participación ciudadana, para buscar con recursos escasos la mejor manera de motivar a la ciudadanía a participar.