La batalla por la opinión pública: Redes sociales, entre la información y la manipulación

Fany Santiago | Analista

Vivimos en una época en la que la información viaja más rápido que nunca. Lo que antes tardaba horas o incluso días en llegar a la ciudadanía, hoy puede recorrer el país en cuestión de segundos a través de una publicación, un video o una transmisión en vivo. Las redes sociales han democratizado el acceso a la información y han permitido que millones de personas participen en debates públicos que anteriormente estaban reservados para medios tradicionales o círculos políticos especializados.

#VideoColumna | LA BATALLA POR LA OPINIÓN PÚBLICA: La disputa ya no consiste únicamente en ganar elecciones o impulsar políticas públicas. Cada vez más, la verdadera batalla se libra por definir qué temas ocupan la atención de la sociedad, qué narrativas se vuelven tendencia y… pic.twitter.com/SNRZf8V5HR — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 4, 2026

Sin embargo, esta revolución digital también ha traído nuevos desafíos. El acceso masivo a la información no siempre significa acceso a información verificada. En muchas ocasiones, la velocidad con la que circulan las noticias supera la capacidad de las personas para analizarlas, contrastarlas o cuestionarlas. Como resultado, rumores, noticias falsas, contenidos manipulados y narrativas engañosas pueden alcanzar una difusión similar o incluso mayor que los hechos comprobados.

Las redes sociales han transformado la forma en que la ciudadanía se informa, pero también la manera en que se construye la opinión pública. Los algoritmos suelen privilegiar aquellos contenidos que generan reacciones emocionales intensas, ya sea indignación, miedo, enojo o entusiasmo. Esto provoca que, con frecuencia, los mensajes más virales no sean necesariamente los más precisos, sino los que logran captar la atención de las audiencias.

En el ámbito político, este fenómeno adquiere una relevancia especial. Las campañas, los gobiernos, los partidos y diversos actores públicos han encontrado en las plataformas digitales una herramienta poderosa para comunicar sus mensajes, posicionar agendas e influir en las conversaciones ciudadanas. El problema surge cuando la competencia por la atención desplaza a la búsqueda de la verdad y cuando la polarización se convierte en una estrategia para movilizar seguidores.

La manipulación de la opinión pública no siempre ocurre mediante noticias completamente falsas. En ocasiones se presenta a través de información incompleta, datos sacados de contexto, imágenes editadas o narrativas diseñadas para reforzar prejuicios existentes. En estos casos, la desinformación se vuelve más difícil de identificar porque conserva una apariencia de credibilidad.

Frente a este escenario, la responsabilidad no recae únicamente en las plataformas digitales o en los actores políticos. La ciudadanía también desempeña un papel fundamental. Desarrollar pensamiento crítico, verificar fuentes, contrastar versiones y evitar compartir contenidos sin confirmar son acciones indispensables para fortalecer el debate público y proteger la calidad de nuestra democracia.

Las redes sociales son una herramienta extraordinaria. Han acercado a representantes y ciudadanos, han visibilizado causas sociales y han permitido que más voces participen en la conversación pública. No obstante, su potencial depende del uso que hagamos de ellas. La diferencia entre información y manipulación muchas veces no está en la tecnología, sino en nuestra capacidad para analizar lo que consumimos y compartimos.

En este contexto, la disputa ya no consiste únicamente en ganar elecciones o impulsar políticas públicas. Cada vez más, la verdadera batalla se libra por definir qué temas ocupan la atención de la sociedad, qué narrativas se vuelven tendencia y qué emociones dominan la conversación pública. Quien logra influir en la percepción colectiva obtiene una ventaja que, en ocasiones, resulta más poderosa que cualquier cargo o institución.

La democracia enfrenta hoy un desafío silencioso: no la falta de información, sino el exceso de información sin contexto. Cuando la verdad compite en igualdad de condiciones con la mentira, el riesgo no es solamente que las personas se equivoquen, sino que dejen de confiar en cualquier fuente. Y una sociedad que pierde la confianza en los hechos se vuelve vulnerable a la manipulación, la polarización y el debilitamiento de sus instituciones.

En la era digital, la libertad de expresión sigue siendo un derecho fundamental, pero la responsabilidad de verificar lo que creemos y compartimos se ha convertido en una obligación ciudadana.