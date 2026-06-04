Maravatío, Mich.- Jueves 04 de junio de 2026.- Una caja de tráiler ardió totalmente en llamas sobre la autopista México-Guadalajara, a la altura del municipio de Maravatío, informaron autoridades policiales.

El incidente ocurrió durante la madrugada de este jueves en el kilómetro 165+500 del tramo carretero Atlacomulco-Maravatío y fue reportado por varios automovilistas al número de emergencias.

#Video 🔥 Arde en llamas caja de tráiler en la autopista México-Guadalajara, en Maravatío 🚨 pic.twitter.com/riY663wpWl — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 4, 2026

Al sitio acudieron bomberos, quienes sofocaron el fuego, así como elementos de la Guardia Nacional, mismos que se encargaron de realizar las acciones correspondientes.

Por fortuna, no se registraron personas lesionadas. De manera extraoficial, trascendió que el siniestro se habría originado por una falla mecánica.

Maravatío, Mich.- Jueves 04 de junio de 2026.- Una caja de tráiler ardió totalmente en llamas sobre la autopista México-Guadalajara, a la altura del municipio de Maravatío, informaron autoridades policiales.

El incidente ocurrió durante la madrugada de este jueves en el kilómetro 165+500 del tramo carretero Atlacomulco-Maravatío y fue reportado por varios automovilistas al número de emergencias.

Al sitio acudieron bomberos, quienes sofocaron el fuego, así como elementos de la Guardia Nacional, mismos que se encargaron de realizar las acciones correspondientes.

Por fortuna, no se registraron personas lesionadas. De manera extraoficial, trascendió que el siniestro se habría originado por una falla mecánica.