Pátzcuaro, Michoacán, 4 de diciembre de 2025.- El presidente municipal Julio Arreola, acompañado de su esposa, la maestra Andrea Rodríguez Rodríguez, presidenta honoraria del Sistema DIF Municipal, encabezó la segunda edición del Rally Deportivo “Muévete con Discapacidad y Sin Discriminación”. Esta actividad impulsa la participación activa de personas con discapacidad, mejora sus habilidades motrices, fortalece la convivencia familiar y promueve una cultura de respeto y empatía en Pátzcuaro.

Acompañados por autoridades municipales, instituciones educativas y un contingente proveniente de Acuitzio, Arreola resaltó que la inclusión debe reflejarse en hechos concretos. Subrayó que este tipo de eventos rompen estigmas sociales, generan mayor sensibilización y permiten que la ciudadanía aprenda a convivir con respeto hacia la diversidad.

Durante su intervención, Andrea Rodríguez Rodríguez agradeció la presencia de las familias, docentes y personal de apoyo. Destacó que este rally visibiliza las capacidades de las personas con discapacidad, les brinda espacios para realizar deporte en igualdad de condiciones y fortalece los vínculos afectivos entre usuarios, cuidadores y comunidad.

El presidente Arreola reconoció el trabajo del Centro de Rehabilitación y Educación Especial Integral (CREEI) Pátzcuaro y del Sistema DIF Municipal por las acciones que impulsan la inclusión desde el acompañamiento profesional y humano. Destacó que la colaboración con municipios vecinos permite compartir experiencias exitosas, mejorar métodos de atención y ofrecer más herramientas para el desarrollo integral de las familias.

Finalmente, Arreola inauguró oficialmente las actividades del rally, invitando a las y los asistentes a disfrutar cada dinámica. El encuentro concluyó con un convivio familiar que reforzó la integración de los participantes y reafirmó el compromiso del Gobierno Municipal con un Pátzcuaro más accesible, solidario e incluyente.