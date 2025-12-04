Morelia, Michoacán, a 04 de diciembre de 2025.- “A partir de los centros educativos, los centros de investigación, los institutos de investigación al interior de la Universidad Michoacana, son el espacio que genera una mayor innovación, y por tanto es un espacio que se tiene que proteger, tutelar y engrandecer para poder generar un mayor desarrollo económico”, afirmó el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto Castillo, al brindar la Conferencia Magistral “Propiedad Industrial: herramienta clave para la innovación mexicana”.

Durante la actividad que se llevó a cabo como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la rectora Yarabí Ávila González, manifestó la satisfacción de recibir al funcionario federal en la Máxima Casa de Estudios, quien dijo, es una figura clave para el desarrollo de México.

“Hemos escuchado la extraordinaria conferencia del doctor Santiago Nieto, quien nos ha compartido, con gran conocimiento y saber, las grandes claves para proteger nuestro talento, y para cimentar nuestro potencial nacional a través de un factor que gravita cada vez más en la economía del Siglo XXI, la innovación mexicana”, indicó.

Durante su participación, el titular del IMPI, Santiago Nieto Castillo, agradeció a la rectora Yarabí Ávila el poder tener este acercamiento con la comunidad universitaria en el marco del Plan Michoacán, tras referir que es dicha estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, es muy importante para mandar un mensaje al mundo y a México de la grandeza de Michoacán.

Ante alrededor de 950 asistentes, sostuvo que la entidad ha estado trabajando en los últimos años en el tema de la Propiedad Industrial, y compartió que es el estado con el mayor número de Indicaciones Geográficas y cuenta con diversas Denominaciones de Origen.

El funcionario apuntó que en muchas ocasiones las patentes mexicanas quedan en un escritorio, por lo que consideró que es necesario generar un ecosistema para poder hacerlas producir en términos económicos.

Afirmó que para lograr que México sea un país desarrollador de innovación, se requiere “sustituir nuestras importaciones; dos, superar y generar un contenido mayor de nuestras exportaciones a partir de mayor contenido nacional, y esa única ruta es a través del patentamiento y de que podamos generar en México esos productos que estamos importando”.

En este sentido sentido, añadió, que la protección de la propiedad industrial y el registro de las patentes es una ventaja fundamental. En tanto, el funcionario precisó que Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) realizó el Índice Global de Innovación, que establece que de los 139 países analizados, México se ubica en el lugar 58 de manera general y en la posición 81 en insumos de innovación, por lo que se tiene que mejorar en este renglón.

Comentó además que en el 2024 se rompió récord histórico a nivel nacional, con la obtención de 700 patentes mexicanas, y al día de hoy suman 877. En este sentido, comentó que es necesario revisar la brecha de género que se presenta en este ámbito ya que el 66 por ciento de las solicitudes de patentes se realizan por parte de hombres, y sólo el 12.6 por ciento por parte de mujeres.

Nieto Castillo precisó que, Michoacán se ubica en el noveno lugar respecto a patentes solicitadas a nivel nacional, lo que dijo, es un número que se tiene que reconocer, tras señalar que el avance del estado es constante. “Hay un incremento importante del 2024 al 2025 en materia de propiedad industrial de Michoacán, y esto nuevamente tiene que ver con la Universidad Michoacana”, enfatizó.