Mediante acciones operativas como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a cuatro personas, aseguraron 13 vehículos y un artefacto explosivo improvisado.

Estas acciones tienen el objetivo de brindar seguridad y confianza a los pobladores, por lo que continúan los recorridos a pie, así como patrullajes de vigilancia en empacadoras, tianguis limoneros e industrias citrícolas de los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro y Apatzingán.

Además, en los municipios de Morelia, Uruapan, Zinapécuaro, Tangancícuaro y Nuevo San Juan Parangaricutiro de detuvo a cuatro personas, se aseguraron 13 vehículos y un artefacto explosivo.

Cabe mencionar que, del 10 de noviembre al 3 de diciembre de 2025, han sido detenidas 155 personas, se han asegurado 60 armas de fuego, 6,971 cartuchos, 366 cargadores, 140 vehículos, 90 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 23 kilos de marihuana, 426 kilos de metanfetamina, 28,800 litros y 7,300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética, 10 campamentos y 29 tomas clandestinas inhabilitadas.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales a favor de la población de Michoacán y con ello fortalecer la seguridad para la construcción de paz.