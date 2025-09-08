Morelia, Michoacán; 08 de septiembre de 2025.- Con el propósito de fortalecer la protección de las y los jóvenes en entornos escolares y comunitarios, el Instituto de la Juventud Moreliana (IJUM) impartió la conferencia de “Prevención de Abuso Sexual y Violencia contra Adolescentes”, en el Colegio Salesiano, nivel secundaria.

Siguiendo la instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, de mantener la cercanía y apoyo con los jóvenes morelianos, la conferencia estuvo dirigida a 160 alumnas y alumnos de cada nivel de secundaria.

Los jóvenes obtuvieron herramientas para identificar conductas de riesgo, fomentar relaciones interpersonales basadas en el respeto y reconocer las instancias a las que pueden acudir en caso de requerir apoyo.

En representación de la directora general del IJUM, Elvia Loreto Mendoza Gómez, el jefe de Prevención y Participación Ciudadana, Mauricio Alarcón Pichardo, expresó: “Estas acciones forman parte de la estrategia institucional para garantizar la seguridad y el desarrollo integral de las juventudes morelianas, subrayando la importancia de la colaboración entre autoridades educativas, docentes y familias”.

También formó parte de la actividad, el encargado de despacho de la Comisión Municipal de Seguridad, Pablo Alarcón Olmedo, encabezando la participación del personal especializado de la Policía Morelia.

Con estas iniciativas, el IJUM refrenda su compromiso de promover espacios seguros, libres de violencia y con oportunidades de formación para las y los adolescentes de Morelia.