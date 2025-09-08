Zamora, Mich.- 08 de septiembre de 2025.- El cadáver de un masculino desconocido, mismo que presentaba huellas de violencia, estaba maniatado y encobijado fue localizado a unos metros del 17 Batallón de Infantería.

Fueron algunos vecinos de la colonia Huertas Zamoranas, quienes reportaron al número de emergencias 911 que sobre el camino que conduce de la colonia Guanajuatillo al Cuartel Militar había una persona tirada al parecer sin vida.

Policías Municipales, Guardias Nacionales y paramédicos de Rescate llegaron al sitio confirmando que se trataba de un hombre asesinado, el cual presentaba varios golpes contusos, tenía las manos y pies amarrados, además de que sus homicidas lo envolvieron en una cobija.

El ahora occiso se describe como un sujeto de entre 30 a 35 años de edad, el cual vestía pantalón de mezclilla, bóxer azul, camisa color blanco con rojo y estaba descalzo.

La escena del crimen fue delimitada para que el personal de la Fiscalía General del Estado emprendiera las actuaciones correspondientes. Por último, el cadáver fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Hasta el momento el municipio de Zamora acumula al menos 9 personas asesinadas durante el mes de septiembre: