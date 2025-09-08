Morelia, Michoacán, 8 de septiembre de 2025.- El presidente municipal de Huetamo, Pablo Varona Estrada, fue designado coordinador de alcaldes del PRD Michoacán, tras un acuerdo unánime de los ediles que integran este espacio político.

Al asumir la responsabilidad, Varona expresó que la encomienda representa un reto que atenderá con compromiso y en unidad. “Con orgullo, pero sobre todo con responsabilidad, he asumido la coordinación de los presidentes municipales del PRD Michoacán. Les aseguro que seguiremos impulsando la unidad y la fuerza desde nuestra perspectiva, sin olvidar agradecer su confianza a cada uno de ellos porque por unanimidad han decidido que su servidor sea quien dirija esta coordinación. Iniciamos ahora una nueva era en este grupo, en el que seguiremos poniendo todo nuestro interés y fortaleza”, señaló.

Por su parte, el dirigente estatal del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, reconoció el trabajo de Humberto Jiménez, alcalde de Los Reyes, quien encabezó la coordinación durante el primer año, y destacó que en esta nueva etapa el liderazgo recaerá en Varona, a quien calificó como un perfil con experiencia, cercanía ciudadana y compromiso con la militancia perredista.

Junto con la designación del coordinador, también fueron electas como vicecoordinadoras Susy Ruiz, presidenta municipal de Irimbo, y Nancy Yuliana Torres, alcaldesa de Charapan, quienes acompañarán los trabajos de la coordinación en beneficio de los 19 ayuntamientos que actualmente gobierna el PRD Michoacán en la entidad.