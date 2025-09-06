Morelia, Michoacán, 6 de septiembre de 2025.- Con un teatro lleno y un público expectante, la Orquesta Sinfónica de Michoacán (Osidem) inauguró su Temporada de Otoño 2025 ayer viernes en el Teatro Melchor Ocampo. Bajo la dirección del maestro Enrique Diemecke, la velada fue un homenaje al 80 aniversario de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), con un programa que celebró la riqueza de la creación musical mexicana.

La atmósfera vibró con “Die-Sir-E”, del propio Diemecke, para luego dar paso a la solemnidad espiritual de “Ángelus” y la intensidad de “Tres cartas de México”, de Miguel Bernal Jiménez.

La emoción creció con “La montaña de las niñas”, de Gerardo Cárdenas, obra que envolvió al público en un paisaje sonoro lleno de frescura y modernidad, y alcanzó uno de sus momentos más memorables con Los cuatro convidados, de Mario Lavista, que recibió ovaciones prolongadas.

Entre aplausos de pie, la Osidem reafirmó su lugar como referente cultural del estado, ofreciendo no solo un concierto, sino una experiencia en la que tradición y contemporaneidad dialogaron de manera magistral.

La Temporada de Otoño se extenderá hasta diciembre, con un total de 15 conciertos. Entre ellos destacan el tradicional “Réquiem de Día de Muertos”, que se interpretará en la Catedral de Morelia y la Basílica de Pátzcuaro; el programa patrio y el navideño; además de su participación en la clausura del Festival Internacional de Guitarra de Morelia y en la inauguración del Festival Internacional de Órgano de Morelia.