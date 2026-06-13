Morelia, Michoacán, 13 de junio de 2026.- La Secretaría de Finanzas y Administración, a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), instaló dos módulos de atención en las instalaciones del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), donde se desarrolla el Jalo Futbolero. Uno de los módulos es de expedición de licencias de conducir y otro de asistencia al contribuyente, informó el tesorero estatal, Luis Navarro.

Respecto al módulo de licencias, el funcionario afirmó que este permanecerá abierto todos los días hasta el 28 de junio. Asimismo, dio a conocer que, en esta ocasión, se localiza en el estacionamiento del Ceconexpo, a un lado de los juegos mecánicos y brinda atención de 13:00 a 21:00 horas.

El tesorero estatal destacó que la licencia de conducir es un documento indispensable para las personas que conducen algún vehículo, y que incluso las aseguradoras solicitan que esta identificación esté vigente con el objetivo de dar validez a las pólizas. Los requisitos para solicitar licencias de conducir por primera vez, reponerlas por extravío o robo y renovarlas pueden consultarse a través del enlace: https://michoacan.gob.mx/tramites/licencias/.

Por su parte, el director general del Satmich, Salvador Juárez Álvarez, destacó que el módulo de atención al contribuyente, con horario de atención de 13:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes, y de 10:00 a 21:00 horas los fines de semana, se localiza en el pabellón Acamba, en el área donde se ubican los espacios asignados a proveedores, dependencias e instituciones.