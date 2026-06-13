Morelia, Michoacán; 13 de junio de 2026.- Siguiendo la visión del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, por impulsar el desarrollo económico y el comercio con orden y legalidad, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, realizó un recorrido de supervisión en el tianguis que se instala sobre la calle Dalia, en la colonia Las Flores.

Acompañado por el director de Mercados y Plazas, Jesús Guadalupe Pérez Gutiérrez, sostuvo un diálogo directo con las y los comerciantes para reforzar el cumplimiento de las disposiciones municipales y promover acuerdos que permitan el desarrollo de su actividad económica en un entorno ordenado, seguro y respetuoso, tanto para oferentes como para vecinas y vecinos de la colonia.

“Sabemos que los mercados sobre ruedas son el motor de la economía de muchas familias, pero el comercio local debe crecer en armonía con la comunidad. Nadie puede estar por encima de los derechos de los demás”, afirmó Yankel Benítez.

El secretario reiteró que la administración encabezada por Alfonso Martínez mantiene su respaldo al sector comercial por su importante aportación a la economía de la ciudad; sin embargo, destacó que dicho crecimiento debe darse dentro del marco normativo.

“El orden y el respeto a nuestros espacios públicos no son negociables. Nuestro compromiso es apoyar a quienes trabajan todos los días para sacar adelante a sus familias, pero también garantizar que las y los ciudadanos puedan disfrutar de calles seguras, limpias y transitables”, puntualizó.

Con acciones de supervisión, diálogo y cercanía con la ciudadanía, el Gobierno de Morelia fortalece las condiciones para que la actividad comercial continúe generando bien común y oportunidades en beneficio de las familias morelianas, haciendo de nuestra ciudad el mejor lugar para vivir.