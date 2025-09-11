Morelia, Mich.- Jueves 11 de septiembre de 2025.- Un tractocamión que transportaba varias arpillas de limones volcó sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, consecutivamente una camioneta Nissan NP300 se estrelló contra la retaguardia de la mencionada unidad siniestrada, hecho que dejó dos heridos leves y daños materiales, comentaron fuentes policiales y de rescate.

Lo anterior se registró la noche de este jueves a la altura de la Tenencia de Tiripetío, municipio de Morelia. En el sitio hubo derrame de diésel y parte del cargamento del fruto quedó regado sobre el asfalto. Algunos automovilistas reportaron la situación al número de emergencias 911.

Elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM) acudieron a la escena, otorgaron ayuda a los masculinos lastimados y apoyaron en la labor de abanderamiento.

Por último, unos agentes de la Guardia Nacional (GN) se encargaron del peritaje correspondiente y solicitaron una grúa para retirar los automotores perjudicados.

Agencia Red 113