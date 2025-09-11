Morelia, Michoacán, a 11 de septiembre de 2025.- El Gobierno del Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, participó este miércoles en la Incubadora de Monitoreo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, dentro de la convocatoria Incubadoras de Monitoreo y Evaluación para Intervenciones Locales 2025. Esta iniciativa internacional acompaña a gobiernos municipales en el fortalecimiento de sus capacidades de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas alineadas con la Agenda 2030.

En este marco, el Centro de Autismo Morelia, una iniciativa de la Presidenta Honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, fue reconocido como una de las políticas públicas más innovadoras del país, al consolidarse como un modelo de inclusión social y atención integral para niñas, niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

En representación del municipio, una comitiva del DIF Morelia y de la Tesorería Municipal participó en los talleres del PNUD, para mejorar la gestión pública. Este trabajo permitirá que el Centro de Autismo perfeccione sus sistemas técnicos con resultados verificables, mientras que la administración municipal en su conjunto podrá contar con herramientas para fortalecer la calidad y la rendición de cuentas en los programas sociales.

La Presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo, destacó que este logro reafirma el compromiso de Morelia con políticas públicas basadas en evidencia, garantizando que cada acción social esté respaldada por resultados concretos que beneficien a las familias.

Además de posicionar a Morelia en la esfera internacional, la participación abre nuevas alianzas técnicas con expertos del PNUD, permitiendo el acceso a metodologías innovadoras, y retroalimentación especializada sobre los sistemas de monitoreo locales. Estos vínculos permitirán mejorar la asignación de recursos, atraer apoyos de distintos niveles de gobierno y de cooperación internacional, y replicar modelos exitosos en otras áreas prioritarias del municipio.

Con esta distinción, el Gobierno de Morelia da un paso firme hacia la gobernanza basada en datos, la innovación social y la mejora continua, con la certeza de que una ciudad inclusiva se construye con políticas públicas que trascienden el discurso y cambian vidas.