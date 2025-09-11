Morelia, Mich.- Jueves 11 de septiembre de 2025- La noche de este jueves una camioneta se accidentó sobre el Ramal Camelinas, ubicado al sur de Morelia. El hecho sólo dejó daños materiales, indicaron fuentes allegadas al tema.

El percance fue reportado por varios automovilistas al número de emergencias. Algunas personas apoyaron a los ocupantes del vehículo siniestrado para abanderar.

Se apreció que la mencionada unidad estaba chocada de la parte delantera izquierda. Unos oficiales de Tránsito arribaron la citada vialidad y encargaron del peritaje respectivo.

Agencia RED 113

