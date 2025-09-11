Morelia, Mich.- Jueves 11 de septiembre de 2025- La noche de este jueves una camioneta se accidentó sobre el Ramal Camelinas, ubicado al sur de Morelia. El hecho sólo dejó daños materiales, indicaron fuentes allegadas al tema.
#Video | Reportan accidente de camioneta en el Ramal Camelinas de #Morelia 🚨 ⚠️— Víctor Americano Noticias (@americanovictor) September 12, 2025
Vía @red113michoacan pic.twitter.com/bcWCq3xrbg
El percance fue reportado por varios automovilistas al número de emergencias. Algunas personas apoyaron a los ocupantes del vehículo siniestrado para abanderar.
Se apreció que la mencionada unidad estaba chocada de la parte delantera izquierda. Unos oficiales de Tránsito arribaron la citada vialidad y encargaron del peritaje respectivo.
Agencia RED 113