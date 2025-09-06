Buenavista, Mich.- 6 de septiembre de 2025.- La mañana de este sábado se registró una agresión armada contra el personal de la caseta de vigilancia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Buenavista, ubicada sobre la carretera Buenavista-Apatzingán, a la altura de un conocido hotel de la zona. El hecho generó una inmediata movilización de corporaciones de seguridad, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con el informe de la autoridades, un grupo de individuos disparó desde la zona serrana contra los agentes que se encontraban en la caseta.

Los agresores aprovecharon la ventaja de posiciones elevadas y la falta de visibilidad para efectuar los disparos a distancia, situación que puso en alerta a los uniformados.

Ante ello, el personal respondió a la agresión, logrando contener el ataque sin que se registraran bajas.

El saldo del enfrentamiento fue únicamente daños materiales en la estructura de la barricada, compuesta por costales de arena y grava, la cual recibió varios impactos de arma de fuego.

Tras algunos minutos de intercambio de disparos, los atacantes emprendieron la huida con rumbo desconocido, por lo que no fue posible su localización en el momento.

Posteriormente, las autoridades reforzaron la seguridad en el área y se desplazaron hasta el punto para corroborar lo sucedido, con el objetivo de evitar nuevos incidentes en esta importante vía de comunicación. Hasta el momento, no se han dado a conocer detenciones relacionadas con el ataque.

Agencia RED 113