La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) en coordinación con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS) reconocieron la labor de los donantes de sangre y de las instituciones que durante lo que va de este 2025 han colaborado como vínculos para llegar a más personas con el deseo de ayudar a la niñez con cáncer.

En el marco del Mes Dorado, Mes de Concientización del Cáncer Infantil, el Presidente del Patronato de AMANC Michoacán, David Gutiérrez, realizó un llamado para visibilizar el tema del cáncer infantil y envió un agradecimiento a quienes creen en esta causa que abandera AMANC, para acompañar de manera digna y profesional a las familias que se encuentran enfrentando esta batalla.

“Gracias a las instituciones públicas, al sector salud, por confirmar en estos y abrirnos las puertas para ayudar, septiembre nos llama a que todos pongamos en nuestra mente y corazón las causas del cáncer infantil. Hoy queremos reconocer a quienes nos donan, lo que no puede ser cuantificable en dinero; no está a la venta y nadie puede comprar, un pedacito de cada uno de ustedes vive en los niños con cáncer, ustedes han dado vida, esa es la mejor manera de agradecer y sentir que están dando vida.”

Asimismo, el joven José Fernando Nolasco Vázquez, brindó su testimonio de vida y habló de la ayuda que le ha brindado AMANC desde que recibió el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda en 2024; apoyo que le ha permitido continuar con su vida normal, para seguir sus estudios de preparatoria; apoyo con medicamento, hospedaje y comidas, sin ellos no podría seguir con su tratamiento.

“Las quimioterapias debilitan el organismo, reducen nuestras defensas y desgastan nuestra sangre. En esos momentos, las transfusiones se convierten en una verdadera oportunidad de vida. Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que donan sangre. Tal vez no conozcan a quienes reciben su apoyo, pero su generosidad nos permite seguir viviendo, estudiando y soñando con un futuro.”

En su turno, la madre de familia, Carmen Vargas Guizar, habló de su experiencia y de cuando su pequeña de ahora 6 años fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda, debido a que comenzó con dolores en los huesos y en las rodillas, lo cual afirmó fue un golpe muy duro para su familia y algo que les cambió la vida.

“Encontramos un gran apoyo en AMANC, que se ha convertido en nuestro segundo hogar. Gracias a ellos hemos recibido acompañamiento no solo en lo económico, con hospedaje, alimentos y medicamentos, sino también en lo emocional, lo cual ha sido fundamental para seguir adelante. Hoy quiero compartir con ustedes lo importante que es la donación de sangre. Lamentablemente, los niños que enfrentan el cáncer llegan a necesitar sangre con mucha frecuencia. Y debemos ser claros: sin sangre, ellos no podrían sobrevivir. Cada transfusión significa fuerza, esperanza y vida para nuestros hijos.”

Finalmente, la Directora del CETS Michoacán, María Dolores Camacho Aguilar, refrendó el compromiso de la institución que representa para seguir trabajando de la mano en la generación de más campañas de donación y en generar conciencia en la sociedad de la importancia de regalar vida a quienes más lo necesitan.

Durante este evento se realizó la entrega de reconocimientos a quienes han fungido como embajadores de la UMSNH:

Flor Berenice Chávez Torres

Martha Fabiola Silva Rojas

Diana Guzmán Fulgencio

Irma Rangel Castro

Analy Maldonado Mendoza

Asimismo, se reconoció al equipo de promoción y captación de donación del CETS Michoacán:

Dr. Nicolas Calderón López

Dra. Racemex Zalapa Rodríguez

Dr. José Carlos Ríos Morales

Dr. Yair Herrera Tabarez

T.S. Sandra Ivette Guzmán Vaca

M.A. en C.H Liliam del Carmen Robledo Rodriguez

L.T.S Zaira Claudia Téllez Chávez

QFB Rosa Martha Ávila Vallejo

Estuvieron presentes el Director del Hospital Infantil “Eva Sámano López Mateos”, Cirilo Moreno Tapia; la Coordinadora de Proyectos Transversales y Responsabilidad Social de la UMSNH, Rubí Rangel Reyes; y el Director del ICATMI Morelia Norte, Mauricio Torres Abarca.