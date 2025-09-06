Pátzcuaro, Michoacán, 6 de septiembre de 2025.- Además de hablar de cine y tratar temas relevantes para el séptimo arte nacional, las y los comisionados fílmicos de distintos estados del país conocen la riqueza cultural que hace de Michoacán “el alma de México”.

Durante el desarrollo se la 13 Reunión Nacional de Comisiones Fílmicas y Oficinas de Apoyo a Filmaciones, más de 60 representantes visitaron el Centro de Interpretación Vasco de Quiroga (Civaq), un espacio innovador que combina tecnología y tradición para mostrar lo mejor de nuestra historia, cultura y patrimonio, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Ahí, las figuras clave del séptimo arte no solo vivieron una experiencia inmersiva única, sino que también conocieron parte de las y los cocineros tradicionales, guardianes de uno de los tesoros más grandes de Michoacán: la gastronomía, agregó Luis Fernando Gutiérrez Lara, director de la Comisión Fílmica de Michoacán (Cofilmich), anfitrión de este evento relevante para la industria.

Entre los asistentes se encontraron representantes de Guerrero, Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Sonora, Hidalgo, Oaxaca, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Puerto Vallarta, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz, Yucatán, por mencionar algunos.

También descubrieron la sala “Cielos de colores” donde se albergan hologramas que proyectan obras de arte únicas en su género, las cuales se encuentran en templos y capillas mandadas a construir por Don Vasco de Quiroga y ubicadas en comunidades como Naranja, Huáncito, Quinceo, Sevina, Huiramangaro, Corupo, Charapan, Cocucho y Pomacuarán, entre otros.

Su experiencia por Michoacán también ha sido con la gastronomía y los comisionados han disfrutado de los sabores y saberes ancestrales de los cocineros tradicionales, como Victoria González e Isrrael Fuentes, quienes han consentido el paladar de los visitantes.