Morelia, Mich.- Domingo 01 de marzo de 2026.- El conductor de un automóvil resultó gravemente lesionado tras chocar contra un domicilio ubicado a la orilla de la carretera Morelia–Pátzcuaro, informaron fuentes de rescate.

El aparatoso percance se registró durante la madrugada de este domingo, a la altura de la población de Urupilla, ubicada en el municipio de Morelia, y fue reportado al número de emergencias 911.

Al sitio acudieron bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), quienes auxiliaron al herido y consecutivamente unos paramédicos lo trasladaron a un hospital para su adecuada atención médica; la identidad del paciente no fue expuesta.

Se apreció que la unidad involucrada quedó prácticamente destrozada, mientras que la vivienda también tuvo daños considerables. Las autoridades competentes se encargaron de realizar las acciones correspondientes.

AGENCIA RED 113