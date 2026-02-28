Morelia, Michoacán, 28 de febrero de 2026.– El director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, informó que, en seguimiento a su visita a la colonia Las Margaritas, personal de la Subdirección de Distribución se presentó en la zona para dialogar con las y los usuarios, escuchar sus necesidades particulares y brindar atención puntual a sus planteamientos.

Al respecto, el director del Ooapas subrayó la importancia de mantener una comunicación cercana con la ciudadanía.

“Escuchar y atender de manera directa las necesidades de las y los morelianos es una prioridad para este organismo. Nuestro compromiso es trabajar en territorio y dar soluciones oportunas que mejoren la calidad de vida de las familias”, afirmó.

Como parte de estas acciones, se dispuso de un equipo Vactor, el cual realizó trabajos de limpieza en los drenajes sanitarios de algunas viviendas, así como en la red principal, con el objetivo de prevenir obstrucciones y mejorar el funcionamiento del sistema sanitario en el sector.

Estas acciones forman parte del trabajo permanente que impulsa el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, quien ha sido puntual al señalar que los servicios públicos deben brindarse con calidad, eficiencia y cercanía a la ciudadanía.

El Ooapas reitera su disposición de continuar fortaleciendo la infraestructura hidráulica y sanitaria en beneficio de las y los morelianos.