Queréndaro, Mich.- Sábado 28 de febrero de 2026.- Sujetos armados realizaron disparos contra un inmueble en la colonia El Calvario, en el municipio de Queréndaro, hecho de violencia que dejó dos lesionados y un vehículo dañado por impactos de bala, informaron autoridades policiales.

Lo anterior se registró durante la noche de este sábado. Trascendió que algunos habitantes escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego en la calle Artículo 27, entonces pidieron la intervención de las corporaciones de seguridad.

Al sitio acudieron patrulleros locales y estatales, así como paramédicos, quienes localizaron a un masculino malherido, mismo que fue auxiliado y trasladado a un hospital, paciente identificado como Ángel, de 20 años de edad.

También se supo que el otro lesionado fue ayudado por familiares y canalizado a bordo de una unidad particular a un nosocomio para su rápida atención médica, de él no se tienen datos del nombre.

Asimismo, en el lugar de la agresión se encontró un vehículo Mazda 3 color azul, con placas PNL037C, el cual presentaba varios impactos de proyectil de arma larga. Los oficiales acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional, cuyos especialistas iniciaron las investigaciones correspondientes. En tanto, policías realizaron recorridos en la zona para tratar de hallar a los agresores.

