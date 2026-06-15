Morelia, Mich.- Domingo 14 de junio de 2026.- El niño que falleció tras la caída de una cuatrimoto a un canal de desagüe pluvial en la colonia Fray Antonio de San Miguel Iglesias, al suroriente de la ciudad de Morelia, tenía apenas ocho años de edad, informaron fuentes policiales. En el mismo accidente resultaron lesionadas una adolescente y una niña.

Vecinos auxiliaron a las víctimas

La tragedia ocurrió durante la tarde de este domingo sobre la avenida Fray Antonio de San Miguel Iglesias, frente a la colonia Del Periodista. Algunos vecinos se percataron de lo sucedido, brindaron ayuda a las víctimas y solicitaron apoyo al número de emergencias 911.

Posteriormente arribaron bomberos municipales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de uno de los afectados, identificado como Luis Leonardo. Asimismo, los rescatistas atendieron a Emilia Siarely, de 3 años de edad, y a Perla Nicole, de 13 años, quienes fueron trasladadas al Hospital Infantil.

Perdieron el control de la unidad

De acuerdo con la información obtenida, las víctimas circulaban sobre la calle Entrevista y, al llegar al cruce con la avenida Fray Antonio de San Miguel Iglesias, la conductora perdió el control de la unidad y cayó al canal.

La Fiscalía inició las investigaciones

Elementos de la Guardia Civil de Seguridad Vial acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Después, los especialistas de la Unidad de Atención Inmediata realizó las diligencias respectivas y trasladó el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.



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