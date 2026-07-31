Ario de Rosales, Michoacán.- Representantes de los sectores productivos, comerciales, profesionales y sociales de Ario reconocieron en Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía, a un hombre con experiencia, capacidad de diálogo y conocimiento de las complejidades de Michoacán, condiciones necesarias para dar continuidad y fortalecer la transformación del estado.

Durante una reunión con cerca de cien representantes de distintos sectores, Torres Piña señaló que gobernar Michoacán exige conocer su territorio, entender las necesidades de cada región y mantener una comunicación directa con quienes producen, generan empleos y sostienen la economía de los municipios.

Explicó que los gobiernos de la transformación han logrado avances importantes en infraestructura, bienestar social, seguridad, atención al campo y desarrollo económico, tanto en Michoacán como a nivel nacional.

Destacó que estos resultados deben consolidarse mediante la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y la participación de todos los sectores.

El morenista también presentó los principales proyectos impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, entre ellos el Plan Nacional Hídrico, para garantizar el acceso al agua y mejorar su aprovechamiento; los programas de apoyo y tecnificación del campo, y el Plan México, enfocado en fortalecer la industria nacional, atraer inversiones y generar empleos con bienestar.

Los representantes de los sectores de Ario coincidieron en que Michoacán requiere experiencia, conocimiento del territorio y capacidad para construir acuerdos.

Por ello, Torres Piña consideró que la siguiente etapa de la transformación debe construirse mediante diálogos permanentes con el pueblo, atención a las necesidades de cada región y trabajo en unidad para que el desarrollo llegue a todos los municipios.