Coahuila: bastión de la oposición

Yurisha Andrade Morales*

Entre miércoles y jueves de la semana pasada los comités distritales del Instituto Electoral del Estado de Coahuila concluyeron los cómputos de las eleccionescelebradas el domingo 7 de junio para renovar el congreso local y entregaron las constancias de mayoría a las candidaturas ganadoras de los 16 distritos electorales, confirmando así el triunfo obtenido por la alianza integrada por losPartidos Revolucionario Institucional y Unidad Democrática de Coahuila que, con amplio margen, vencieron a sus adversarios en una entidad federativa que no ha tenido alternancia pese al crecimiento nacional de Morena y sus aliados.

Los cómputos se celebraron en ambiente futbolero, previo a la inauguración del campeonato mundial. PRI y UDC ganaron en una proporción de 2 a 1 las 16 diputaciones de mayoría relativa y, con esos resultados, probablemente obtendrán dos diputaciones más por el principio de representación proporcional, para sumar un total de 18 de las 25 que integran el congreso local donde ejercerán una mayoría calificada que les permitirá aprobar todo lo que necesiten.

Varias son las reflexiones que se derivan de los comicios coahuilenses y sus resultados. La primera está en el incremento de la participación ciudadana que creció del 40% registrado en ocasiones anteriores hasta casi el 51%, lo cual significa que si se realiza un trabajo adecuado de promoción y se desarrollan campañas atractivas el electorado participa. La distribución de la votación por partidos indica que el PRI obtuvo 639 mil 813 votos, equivalentes a 50.45% de la votación total emitida en la entidad; mientras que Morena se consolidó como la segunda fuerza con 276 mil 139 sufragios, equivalentes al 21.77% del total. A estos resultados debe sumarse que la alianza PRI-UDC alcanzó otros 22 mil 539 votos y la coalición PT-Morena 27 mil 827 sufragios, en diversos distritos.

La segunda. Pese al debate permanente que los partidos opositores tienen con la alianza Morena-PT-PVEM, el PRI y la UDC consolidaron su dominio político en la entidad y volvieron a frenar al morenismo que no ha logrado desplazarlos logrando que el PRI conserve Coahuila como su bastión más importante. La tercera. El comportamiento de los actores políticos es igual en todos lados. Si ganan dicen que fue la fuerza del pueblo que los respalda y que eligió la mejor opción. Si pierden acuden al viejo truco de denunciar que hubo trampas y, en este caso, en voz de Ariadna Montiel, líder nacional del Partido Morena se acusó,desde el cierre de las votaciones, que hubo una operación de Estado y que las elecciones serán impugnadas, pues en su opinión, los votos fueron comprados a través de un sofisticado sistema de códigos QR. También Ricardo Monreal, coordinador de las diputaciones del partido mayoritario, declaró un presunto secuestro de legisladores morenistas que se encontraban en la entidad apoyando los trabajos de su partido.

La cuarta. Cada fuerza política debe realizar las evaluaciones sobre los resultados que alcanzaron, los que ganaron y los que perdieron, para replantearsus estrategias políticas futuras. De los partidos opositores veremos si logran traducir positivamente los resultados de las elecciones coahuilenses rumbo al 2027 y si son capaces de diseñar alianzas estratégicas y eficaces para equilibrar la competencia a nivel nacional o si volverán a ser arrollados por el oficialismo dejando los resultados de Coahuila solo como un descalabro local, en una isla que todavía es inexpugnable para los morenistas. Para el oficialismo el reto está en lograr asimilar los resultados y con visión autocrítica analizar las razones de la derrota.

Estamos en la antesala de las gigantescas elecciones de 2027, en un entorno político muy complejo, interna y externamente. Ya veremos cómo operan los partidos de la alianza oficialista buscando refrendar sus mayorías; también será interesante observar el comportamiento de los partidos opositores que necesitan ponerse las pilas o permanecen estáticos esperando que los salven desde sus reductos locales, como en este caso donde los resultados electorales de Coahuila mantienen a flote al PRI.

Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán

@YurishaAndrade