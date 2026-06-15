Zacapu, Michoacán, a 14 de junio de 2026.- La diputada Fabiola Alanís continúa el fortalecimiento de la organización ciudadana a través de los comités territoriales de Morena, al considerar que la participación del pueblo es la principal garantía para consolidar la Cuarta Transformación y defender la soberanía nacional.



Durante una gira de trabajo por Zacapu, donde sostuvo encuentros con mujeres, militantes, simpatizantes y representantes de medios de comunicación, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado destacó que el movimiento atraviesa una etapa de fortalecimiento territorial impulsada por la dirigencia nacional encabezada por Ariadna Montiel y por liderazgos fundamentales del proyecto transformador, como Citlalli Hernández y Carolina Rangel.

En un encuentro con mujeres de diversos sectores sociales, Fabiola Alanís afirmó que es tiempo de las mujeres y de ampliar su participación en los espacios de decisión pública, al tiempo que las convocó a seguir impulsando una agenda de igualdad, bienestar y justicia social desde las comunidades y desde las instituciones.



Más tarde, al encabezar la Asamblea en Defensa de la Soberanía Nacional, destacó la importancia de la organización popular para fortalecer el movimiento y acompañar el proyecto que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ante militantes y simpatizantes de la región, señaló que los comités territoriales representan una herramienta fundamental para mantener el contacto permanente con la ciudadanía, defender los logros alcanzados y seguir construyendo el Segundo Piso de la Cuarta Transformación desde cada municipio y comunidad.



“Desde Zacapu le decimos a la presidenta Claudia Sheinbaum que no está sola y que cuenta con un movimiento organizado y comprometido. También le decimos al presidente Andrés Manuel López Obrador que seguiremos cuidando y fortaleciendo el proyecto que ayudó a construir junto al pueblo de México”, señaló.



Finalmente, reiteró que Michoacán seguirá siendo un bastión de la transformación gracias a la participación activa de la ciudadanía y al compromiso de miles de mujeres y hombres que todos los días trabajan por fortalecer el movimiento desde sus comunidades.