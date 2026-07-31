Morelia, Michoacán, a 31 de julio de 2026.- “Los gobiernos del PRD se caracterizan por trabajar con la gente, desde abajo y en las comunidades, no desde un escritorio; por eso, a partir de este 1 de agosto, nuestros 19 ayuntamientos comienzan sus ejercicios de rendición de cuentas para informar a la ciudadanía qué han hecho y cómo han ejercido los recursos públicos”, afirmó el diputado local del PRD, Octavio Ocampo.

El PRD Michoacán gobierna Ciudad Hidalgo, Jiménez, Indaparapeo, Los Reyes, Nahuatzen, Coahuayana, San Juan Nuevo, Tuzantla, Charapan, Huetamo, Carácuaro, Tingambato, Jiquilpan, Chucándiro, Cojumatlán, Churumuco, Purépero, Huaniqueo e Irimbo. El diputado recordò que cuatro de estos municipios son cabecera distrital y, en conjunto, los gobiernos perredistas representan a más de medio millón de habitantes en Michoacán.

Ocampo señaló que la gestión de los gobiernos del PRD parte de las necesidades que plantea directamente la población y tiene entre sus prioridades mejorar los servicios públicos y atender las demandas de las comunidades. “Gobernar no es estar detrás de un escritorio; es caminar las calles, visitar las comunidades, escuchar a las familias y gestionar soluciones. Ahí es donde se conoce lo que realmente necesita la gente”, afirmó.

El legislador destacó que la rendición de cuentas es un ejercicio republicano y democrático porque permite a la ciudadanía conocer las acciones realizadas, el uso de los recursos públicos y los resultados de cada administración. Señaló que los informes que comienzan este 1 de agosto representan también una oportunidad para que las y los michoacanos evalúen el trabajo de sus gobiernos municipales y participen en la construcción de soluciones para sus comunidades.