Pátzcuaro, Michoacán, 31 de julio de 2026.- El Gobierno de Pátzcuaro inauguró la décima edición del Festival Internacional de Globos Cantoya Fest 2026, una celebración que reúne a artesanos globeros de México y de países como Brasil, Colombia, Francia, Italia y El Salvador, consolidándose como uno de los eventos turísticos y culturales más importantes del estado.

En representación del presidente municipal, Julio Arreola, el secretario de Bienestar Municipal, Luis Fernando Cervantes Patiño, destacó que este festival es resultado del trabajo conjunto entre autoridades, organizadores, artesanos y ciudadanía, y afirmó que durante estos días Pátzcuaro abre sus puertas para compartir con miles de visitantes la riqueza de sus tradiciones, su cultura y la hospitalidad que distingue al municipio.

Durante la ceremonia, la directora de Turismo Municipal, Betzayda Villanueva, recordó que el Cantoya Fest nació hace diez años gracias a la visión de un grupo de personas que creyó en el potencial de Pátzcuaro, convirtiéndose con el tiempo en un importante motor para la economía local al beneficiar a hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios turísticos.

Como parte del acto inaugural, se reconoció a empresarios, organizadores e instituciones que han impulsado el crecimiento del festival desde su primera edición, además del respaldo brindado por el Gobierno Municipal y la Secretaría de Turismo de Michoacán para fortalecer este proyecto que hoy proyecta a Pátzcuaro a nivel nacional e internacional.

Tras la declaratoria oficial de inauguración y la elevación del primer globo, dio inicio un fin de semana lleno de actividades para toda la familia, con elevaciones masivas de globos, concursos, presentaciones artísticas y espectáculos nocturnos.

Uno de los momentos más esperados será el concierto estelar de Moenia, este sábado 1 de agosto a las 21:00 horas en la Plaza Vasco de Quiroga, como parte de la programación especial con la que Pátzcuaro celebra los primeros diez años del Cantoya Fest.