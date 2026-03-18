Zamora, Mich.- 18 de marzo de 2026.- Tres de las cuatro personas que fueron privadas de la vida durante un ataque armado registrado la noche de este martes en la colonia Revolución, en esta ciudad, ya fueron identificadas por las autoridades.

Se trata de Luis Antonio C., su hermano David y María Guadalupe M., ésta última pareja de David. Como se informó oportunamente, el hecho fue sobre la calle Independencia, a la altura de un callejón, donde fueron localizadas dos mujeres y dos hombres con heridas producidas por proyectil de arma de fuego, quienes ya no presentaban signos vitales al momento del arribo de los cuerpos de auxilio.

Al sitio acudieron corporaciones de seguridad, que acordonaron la zona para preservar indicios, mientras que el personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento, una de las víctimas permanece en calidad de no identificada, en tanto que las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el múltiple homicidio y dar con los responsables.

AGENCIA RED 113