Morelia, Michoacán, a 03 de mayo de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana se clasificó a los octavos de final de la liguilla de filiales de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), luego de que este domingo derrotara 2-1 a Cimarrones de Sonora en el partido de vuelta de dieciseisavos de final, que tuvo como sede el Estadio Morelos, lo que dejó un global de 4-2.

Pese a la ventaja de 2-1 lograda en la ida, los Zorros salieron a asumir el protagonismo del juego y apenas al minuto 4 el goleador, Cristian Castro, se hizo presente en el marcador con un golazo de tiro libre que colgó del ángulo.

Sin embargo, al 11′ se complicó el panorama con la expulsión de Ángel Camacho y al 23′ llegó el empate de la visita por conducto de Nelson Rodríguez y con el 1-1 (3-2 global) se fueron al descanso.

En el complemento y pese a tener un elemento menos, los nicolaitas continuaron con el control del juego y siguieron llegando con peligro, hasta que cerca del silbatazo final ‘El Tigre’ sentenció la eliminatoria con un rápido contragolpe.

Con esto los representantes de la Casa de Hidalgo cobran revancha del cuadro sonorense, que el torneo pasado ganó la eliminatoria con un 3-2 en esta misma instancia.

Ahora, el Atlético Morelia-UMSNH varonil espera a que terminen todas las series de dieciseisavos para conocer a su próximo rival.