Apatzingán, Michoacán, a 3 de mayo de 2026.- En una intensa gira de trabajo por la región de Tierra Caliente, la diputada Fabiola Alanís destacó los avances y alcances del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual representa una inversión histórica de 57 mil millones de pesos, equivalente a cerca del 50% del presupuesto anual del estado.



Durante sus recorridos por Apatzingán, Fabiola Alanís subrayó que uno de los ejes centrales del plan es la prevención de la violencia a través de la educación y la cultura, con acciones concretas que ya están impactando en la región.

Entre los anuncios más relevantes, destacó el incremento de 30 mil nuevos espacios en educación media superior y 50 mil en educación superior, así como la apertura de tres nuevas universidades Rosario Castellanos, una de ellas en el municipio de Múgica, lo que permitirá ampliar significativamente las oportunidades para las y los jóvenes de Tierra Caliente.

“Estamos apostándole a que la educación sea el camino para la paz. Este esfuerzo representa un impacto regional profundo, porque acerca oportunidades a miles de jóvenes que hoy podrán continuar sus estudios sin tener que salir de sus comunidades”, afirmó.



Asimismo, resaltó que el programa La Escuela es Nuestra tendrá una inversión sin precedentes en la región, fortaleciendo la infraestructura educativa y el bienestar de las comunidades escolares.



En materia de infraestructura, Fabiola Alanís celebró que ya se encuentran en marcha las obras para garantizar la autopista que conectará Pátzcuaro con Lázaro Cárdenas, cumpliendo así un compromiso clave de la presidenta para detonar el desarrollo económico y la conectividad en Michoacán.

Como parte de su gira, la diputada realizó trabajo territorial directo, recorriendo calles y colonias, donde dialogó con la ciudadanía y difundió los avances del plan, así como el contenido del periódico Regeneración.

“Estamos viendo avances reales. Este plan no sólo atiende las causas de la violencia, también promueve el desarrollo y fortalece el tejido social. Por eso es importante que como mexicanas y mexicanos cerremos filas en torno al proyecto de nación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, en defensa de nuestra soberanía y nuestro futuro”, enfatizó.



Más tarde, desde el Multideportivo Niños Héroes de Apatzingán, Fabiola Alanís continuó con la celebración del Día de la Niña y el Niño, donde convivió de manera cercana, alegre y colorida con niñas y niños de la región, acompañada por la diputada Emma Rivera Camacho y el legislador Antonio Mendoza Torres.



Con estas acciones, Fabiola Alanís reafirma su compromiso de seguir recorriendo el territorio, fortaleciendo la cercanía con la gente y consolidando una agenda que prioriza la paz, la educación y el bienestar de las familias michoacanas.