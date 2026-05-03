Morelia, Michoacán, 3 de mayo de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró el Torneo Mundial de Fútbol de Policías y Bomberos, organizado por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, en el que participan equipos femeniles y varoniles de Colombia, Guatemala, Panamá y Rumanía, así como de Guanajuato y Jalisco.

“Llegan a un estado orgulloso de sus raíces y de sus comunidades, de su gente. Un pueblo hospitalario, que cada visitante reciba siempre los brazos abiertos de las y los michoacanos” señaló el mandatario durante el acto inaugural.

Destacó que para Morelia y para Michoacán, es un gran orgullo ser sede de este encuentro internacional que fortalece la amistad entre los pueblos y nos recuerda que el deporte también es una forma de construir la paz.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Antonio Cruz Medina resaltó que para Michoacán es un honor ser sede de este encuentro internacional, donde convergen corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia que comparten una misma vocación: servir y proteger.

Señaló que más allá de la competencia deportiva, este espacio fortalece la hermandad institucional, fomenta la disciplina y consolida valores que trascienden fronteras, permitiendo el intercambio de experiencias y la construcción de lazos de colaboración entre naciones.

Asistieron al evento Juan Bravo Velázquez, comandante de la 21 Zona Militar; Julio César Aizpurúa Barrera, delegado de Panamá; Eduardo Gómez del Campo Díaz Barreiro, de la Asociación de Consejeros, Agregados y Enlaces de Policía y Seguridad; César Erwin Sánchez Coria, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; Vicente Gómez Núñez, diputado Local Distrito 19 Tacámbaro; Flavio Piscoran, comisario jefe de la Policía, representante Delegación Rumania y Luis Felipe Granados agregado Militar, Naval y Aéreo de Guatemala en México.