Arteaga, Mich.- 18 de marzo de 2026.- Un camión de carga se incendió luego de salirse del camino y volcar, mientras circulaba sobre la autopista Siglo XXI, el conductor resultó lesionado y fue trasladado a un nosocomio de la región.

El aparatoso accidente se registró la tarde de este miércoles, a la altura del kilómetro 183 del tramo carretero Cuatro Caminos – Las Cañas, donde un tráiler con doble remolque se precipitó a un desnivel a un costado de la carpeta asfáltica.

Momentos después la unidad comenzó a arder en llamas, siendo reportado el siniestro al personal de la caseta de Las Cañas, por lo que se movilizaron los cuerpos de auxilio, cuyos paramédicos localizaron lesionado al chofer y lo trasladaron a un hospital para su adecuada atención médica.

Bomberos se encargaron de eliminar el fuego, en tanto que oficiales de la Guardia Nacional División Seguridad en carreteras e instalaciones realizaron el estudio técnico del percance.

Al término de los peritajes se ordenaron las maniobras para con apoyo de grúas hacer el retiro del tráiler accidentado y contenedores, los cuales fueron asegurados mientras se determinan responsabilidades.