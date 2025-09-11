Vista Hermosa, Mich.- 11 de septiembre de 2025.- Un agente de Seguridad Vial de la Guardia Civil muerto y otros otros dos oficiales lesionados al ser atacados a balazos en los límites del estado de Michoacán con Jalisco, uno de los agresores fue detenido, por las autoridades.

Lo anterior se registró al mediodía de este jueves, en la Autopista de Occidente en el tramo Vista Hermosa-La Barca, a la altura del kilómetro 393, hasta donde acudieron en apoyo compañeros de los policías estatales y agentes de Fuerzas Federales.

Paramédicos confirmaron la muerte del oficial Luis Alberto A., M., así mismo auxiliaron a los lesionados Marco Antonio N., y Adriana M., Z., quienes fueron trasladados a un nosocomio del municipio de La Barca Jalisco.

Se pudo conocer que los uniformados lograron detener a uno de los atacantes, mismo que se identificó con el nombre de Juan Carlos A., G., quien fue puesto a disposición de la autoridad competente.

En el sitio fue asegurada una camioneta Jeep, color blanco, con placas NYZ3708 del Estado de México, en la cual presuntamente viajaban los delincuentes.

Al lugar acudió personal de la Fiscalía General del Estado con sede en Zamora para realizar las actuaciones correspondientes, asimismo trasladaron el cadáver del oficial al Semefo para los estudios correspondientes.

En la zona se implemento un fuerte dispositivo de seguridad en busca de otros de los hechores, sin que se tenga reporte de alguna detención.